André Gonçalves vai cumprir prisão domiciliar por falta de dinheiro

O ator André Gonçalves vai cumprir prisão domiciliar pela Justiça de Santa Catarina com uso de tornozeleira eletrônica por dívidas com pensão alimentícia da filha que teve com a jornalista Cynthia Benini. De acordo com o advogado do ator, Sylvio Guerra, André está desempregado e não pode arcar com as dívidas nesse momento.

“O André vai cumprir a [prisão] domiciliar, tendo em vista que está desempregado e não tem como arcar com a dívida nesse momento” afirmou Sylvio Guerra ao O Globo.