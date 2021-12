Animado com a pré-candidatura para a Aleac, Cesário Braga diz que sonha com um “mandato militante”

Sonho

Presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Cesário Braga é também pré-candidato a uma vaga na Aleac pela sigla no ano que vem. À coluna, Braga disse que está confiante. “Estou Animado! Tenho muitos companheiros e companheiras em todos os municípios, que estão sonhando juntos com um mandato militante! Confio muito neles e isso me deixa animado”.

Militante

“Nascido e criado” dentro das trincheiras do PT, a pré-candidatura de Cesário, como ele mesmo diz, é sobretudo militante. Caso seja eleito, seu mandato deve defender principalmente as bandeiras históricas do PT e do movimento progressista.

Bons de boca

Dentro do PT, seus principais quadros políticos parecem ter algo em comum: são bons de boca. Se Marcus Alexandre, ex-prefeito da Capital e também pré-candidato a deputado estadual pelo partido, ficou conhecido por estar sempre “filando” um cafezinho na casa de apoiadores, Cesário confessou que também não nega uma boa comida. Nas fotos em que exibe suas andanças pelos municípios pelo Acre, está sempre com um prato na mão. O bom é que as longas caminhadas pelas estradas do interior equilibram a ingestão e a perda de calorias.

Galinha caipira

Outro político bom de boca, mas que não é do PT, é o deputado estadual Jenilson Leite (PSB). O médico está sempre com um prato de galinha caipira por perto nas suas visitas. Ao que parece, essa próxima eleição vai ser disputada no voto e no prato.

GTE

Por falar em PT, o partido montou um Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE), que é coordenado pelo ex-senador Jorge Viana e vai tratar de todos os desafios políticos que 2022 reserva. É responsabilidade do GTE a montagem das chapas proporcionais, a política de alianças, a construção do plano de governo, entre outras obrigações que envolvem o pleito do próximo ano.

Convocados

Os ex-prefeitos de Rio Branco Marcus Alexandre e Socorro Neri foram convocados pela “CPI do Busão”, da Câmara de Vereadores de Rio Branco, para darem explicações a respeito do transporte público municipal. Além dos ex-chefes do Executivo municipal, também foram convocados os ex-superintendentes da RBTrans, Gabriel Forneck, Nélio Anastácio e Sawana Carvalho. Todos serão ouvidos como testemunhas da comissão.

Campeã

De acordo com a assessoria da senadora Mailza Gomes (PP), a parlamentar é a campeã, entre os três senadores do Acre, de emendas individuais pagas em 2021 para o estado. Foram R$ 13,7 (treze milhões e setecentos mil) segundo levantamento do Portal Siga Brasil, sistema de informações sobre o orçamento público do Senado Federal. O senador Sérgio Petecão (PSD) aparece em segundo lugar com 13 milhões pagos e em terceiro, Márcio Bittar, com R$ 4 milhões. As informações podem ser consultadas no site.

Oração

Na abertura da sessão de hoje na Aleac os deputados estaduais fizeram uma oração para o colega de parlamento Whendy Lima, que está internado em estado grave no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. O parlamentar passou recentemente por uma cirurgia bariátrica e teve complicações. Que se recupere com brevidade.

Hospitalizado

Quem também está hospitalizado é o deputado estadual Pedro Longo (PV). O líder do Governo na Aleac está se recuperando de uma cirurgia, que realizou no último dia 25 de novembro, para retirar um lipoma volumoso da perna esquerda. “Estou em recuperação e seguindo todas as orientações médicas. Em alguns dias estarei de volta ao combate”, disse.

Sena Madureira

A confusão do dia em Sena Madureira foi a prisão do secretário municipal de urbanização do município, Jeocundo César. O secretário é acusado de desviar, através de um esquema fraudulento, o fornecimento de combustível para a secretária que é titular. A operação “Combustol”, da Polícia Civil, também prendeu uma mulher que também trabalha na Semsur de Sena Madureira.