Anitta é flagrada com ex-namorado de Sasha Meneghel e relação é exposta

Anitta, a cantora que mais atrai engajamento nas redes sociais e está construindo uma carreira internacional de sucesso, demonstrou mais uma vez ser boa de lábia. Afinal, em uma festa promovida no último sábado (27) para lançamento de novos sabores de sua marca de bebida, ela convidou diversos famosos, dentre eles, Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha Meneghel.

Durante a festa, a Girl From Rio acabou flertando com um dos garçons. No entanto, segundo informações do jornal Extra, o ator de Verdades Secretas 2 que acabou indo para casa com a Poderosa. Além disso, vale destacar que no início da farra, o bonitão até chegou a mandar uma indireta para Anitta. Desse modo, quando fazia uma gravação para publicar nas redes sociais, a cantora entrou em frente à câmera, e ele escreveu: “Do nada, uma gata dessa”.

Anitta aproveitou sua passagem pelo Brasil junto com Bruno Montaleone e Arrascaeta

Ademais, não foi só com ele que Anitta aproveitou sua rápida passagem pelo Brasil, antes do retorno aos seus projetos nos Estados Unidos. No mesmo dia, antes da festa, a famosa cantou na final da Copa Libertadores da América, em um jogo entre Palmeiras e Flamengo. Entretanto, dois dias antes, a cantora paquerou um dos jogadores que estaria em campo nessa final

O momento aconteceu após um portal fazer uma montagem com ambos, e a diva questionou: “Esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?”. Sendo assim, isso foi o bastante para os dois começarem a se seguir nas redes sociais. E, parece que Giorgian de Arrascaeta apareceu na casa de Anitta. Afinal, o gamer Bruno Goes, que estava no local, publicou uma foto junto com o jogador e legendou: “Vai pegar, sim”. E aí, o que acham de mais esse talento da intérprete de Envolver?