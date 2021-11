Anitta revela a Sabrina Sato que não aguenta homem com pênis grande

Em um determinado momento, Anitta afirmou que não aguenta homens com o pênis grande. “Um problema péssimo que eu tenho é cistite de lua de mel. Eu não posso transar com alguém muito avantajado que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível! E não tem nada a ver com bactéria não, gente, é porque já socou muito lá e aí inflamou, entendeu?”, contou a cantora.

Ela ainda reforçou que prefere que o órgão genital do homem seja pequeno. “Eu tive uma sorte uma vez que eu estava namorando e o menino tinha o negocinho deste tamanho, foi uma sorte que eu dei na vida porque nunca ficava com problema. Mas quando você pega alguém avantajado eu não consigo respirar, porque é uma dor”, completou ela. Anitta voltou ao Brasil neste domingo (21/11) e causou um alvoroço em seus fãs. O nome da cantora já bateu a marca de 50 mil tweets e está entre os assuntos mais comentados do país. Nesta semana, a cantora se viu envolvida em uma polêmica sem tamanho. Ratinho detonou sua vida sexual, classificando-a como “nojenta”. Ela, entretanto, foi defendida pela ex-BBB Ariadna e acusou o apresentador de traição.