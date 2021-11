Aniversário da Mercedes Barbosa, férias, batizado e mais na coluna da Márcia Abreu

Na Europa

O renomado chef Diogo Sabião visitando a irmã Paula Sabião em Antuérpia, Bélgica. Delícia de encontro!

Vivas!

Quem apagou a velinha no último final de semana e ganhou bolo supressa das amigas foi Aline Sena! Parabéns e muitas felicidades!

Vivas 2!

A bela Thais Manchini recebeu todo o carinho dos amigos e familiares em torno da nova idade! Com direito a decoração mega caprichada da mãe, Gigi Manchini.

Batizado

Registro especial do batizado da fofura Flávia, ladeada pelos papais João Pedro e Bárbara Gadelha e a tia Maria Elena Barcelos.

Férias merecidas

Curtindo férias pelo Nordeste, com direito a muita praia e água de coco, o empresário Amaury Queiroz.

15 anos

O gatinho Nicolas Paz completou 15 anos e recebeu festa surpresa da mãe, Ezenir Silva, no Rio de Janeiro! É big é big!

Na terrinha

Celuta Maciel está na Capital para rever amigos e familiares. Residindo atualmente na Cidade Maravilhosa, Celuta é só sorrisos em sua terra natal.

Já é Natal

A empresária Laiz Zamora, dona do ateliê Laizcomz_crafts já está a todo vapor com as encomendas para o Natal. Toalhas para lavabo, panos de prato bordados e jogos americanos exclusivos são os queridinhos do momento.

Made In Acre

No dia 25/11, a designer Flávia Amadeu e a Made In Acre apresentou sua nova coleção na loja Indie/MIA. Sucesso absoluto!

Em família

O casal Ítalo e Rogéria Epaminondas com os filhos em momento de alegria e diversão ! Muito amor envolvido.

Balada

O belo trio Gigi Hanan, Raquel Poersch e Igara Formighiere em recente evento social em Salvador.

Niver

A aniversariante da semana passada , Mercedes Barbosa, com os queridos sobrinhos para cantar os parabéns! Lindos!