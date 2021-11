Ao abrir audiência pública, Duarte diz que Aleac se destaca como mediadora de problemas do Executivo

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizou na manhã desta terça-feira (30) para discutir a situação dos aprovados no cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar.

Proponente da audiência, o deputado Roberto Duarte (MDB) destacou uma matéria publicada pelo site ContilNet na última semana em que o governador Gladson Cameli afirmou que não chamaria mais nenhum aprovado no cadastro de reserva após manifestação feita na Aleac pelos aprovados.

Para o deputado, é necessário encontrar uma saída para que Gladson cumpra sua promessa de campanha e faça o chamamento dos jovens.

“A Aleac vem se destacando como mediadora dos problemas do Executivo e é isso que queremos aqui hoje nesta audiência pública”, quero deixar aqui meu total apoio a vocês nesta luta que estou desde o início e estarei até o fim com vocês”, disse Duarte.

Fotos: ContilNet