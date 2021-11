“Eu tenho pesquisa”, dispara senador Sérgio Petecão ao ContilNet sobre levantamentos para Eleições 2022

“Eu nunca tomei decisão para voltar atrás”. A fala foi dada ao vivo, e em cores, nos estúdios do ContilNet pelo senador Sérgio Petecão (PSD). Ele trouxe maiores – e mais profundos – detalhes sobre sua candidatura ao Governo do Acre.

O pré-candidato ao Governo assegurou, mais uma vez, sua participação nsa Eleições 2022, vindo à disputa com nomes como Gladson Cameli, que concorre à reeleição, além de nomes que já confirmaram como Jenilson Leite, David Hall, e nomes que ainda não confirmaram, como Mara Rocha – que já aparece nas pesquisas.

Por falar em pesquisas, o senador não acredita nas últimas pesquisas – e dispara: tem as suas, que afirma confiar. “Você sabe de quem são essas pesquisas? Quem as encomendou? Eu não acredito […] Eu tenho as minhas próprias pesquisas”, dispara, afirmando que vai revelar ao ContilNet ao término do bate-papo.

Acompanhe ao vivo: