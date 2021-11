‘Não teria problema em conversar com ele’, diz Petecão sobre Wherles Rocha para Eleições 2022

Ao vivo nos estúdios do ContilNet, o senador Sérgio Petecão (PSD) falou sobre sua relação com os irmãos Rocha – o vice-governador do Acre Wherles Rocha e a deputada federal Mara Rocha.

“Ela ainda não tem nem partido, existe essa conversa com o PL. Nada definido, nem uma candidatura concreta ao Governo. No trato, sempre tive uma boa relação com o [vice Wherles] Rocha. Sempre converso com ele em Brasília, mas não tenho uma relação próxima. Não tenho nenhum problema em sentar com ele para as eleições”, dispara.

Acompanhe a entrevista ao vivo: