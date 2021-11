Aos 43 anos, Valesca Popozuda é internada com dores no peito e médicos liberam laudo

A cantora de funk Valesca Popozuda precisou ser internada em um hospital no Rio de Janeiro no último domingo, 7 de novembro. A artista estava com problemas respiratórios e sentiu dores no peito, segundo a coluna do jornalista Leo Dias, no portal Metrópoles. A ex-participante de ‘A Fazenda’ e ‘Ilha Record’ não tem previsão de deixar o hospital e está sendo acompanhada por médicos e enfermeiros.

O jornalista Leo Dias disse que a cantora foi ao hospital ao sentir fortes dores no peito, suspeitando ser alguma doença. Ao chegar lá, passou por uma avaliação e foi descoberta insuficiência respiratória decorrente de um tipo de pneumonia, a bacteriana. A doença provoca inflamação dos pulmões, podendo dificultar a respiração do paciente.

O quadro da pneumonia é grave, segundo o site da revista Contigo. O tratamento está sendo aplicado para a melhora do estado de saúde de Valesca, que está sempre nas redes sociais atualizando seus fãs. Desde que foi internada, a cantora não publicou nenhuma mensagem. Veja abaixo o último post de Valesca Popozuda no Instagram, no qual ela mostra os bastidores de um dos seus shows.

Recentemente, Valesca chamou a atenção ao postar uma foto com biquini na internet, cobrindo apenas o necessário. A cantora Valesca Popozuda tem 43 anos.