Aos 56 anos, fisiculturista conquista primeiro ouro em campeonato nacional: ‘não existem limites’

O maranhense que mora em Campo Grande desde 1993, após passar em um concurso do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), conta que tomou gosto por atividade física logo ao chegar na capital sul-mato-grossense, influenciado por uma amiga.

Já em 2014, um treinador dele sugeriu que ele fosse competir em torneios de fisiculturismo, devido à disciplina do até então apenas aluno. “Comecei a pensar no assunto, mas achava que não era pra mim. Depois passei a ir em campeonatos como espectador e gostei do esporte”, comenta.