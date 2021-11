Aos 73 anos, ‘Vovó do Uber’ dirige 8 horas por dia como motorista de aplicativo por hobby: ‘Terapia’

Ela explica que não se sente bem quando está sem trabalhar. “É um negócio que me deixa contente e feliz. No dia em que não vou trabalhar, sinto falta. No domingo, chegam os meus netos e perguntam se vou trabalhar, falam para eu descansar, mas eu falo que gosto. Vou ficar sentada fazendo o quê? Eu quero ir para a rua, meu negócio é a rua”, diz.

Em relação à tecnologia, Maria conta que nunca tinha mexido com GPS ou aplicativos no celular, mas que agora tira de letra. “Tive um pouco de dificuldade no começo, me deu trabalho. Hoje, eu que dou trabalho para ele. Quem entende um pouco de internet e aplicativo de GPS não tem dificuldade nenhuma. Agora, comando bem. No começo, ele me deu um baile, mas hoje, eu que dou um baile nele”.

Pandemia

Maria afirma que não teve medo de trabalhar por causa da pandemia. Ela ficou em casa de março a julho, a pedido dos filhos, mas depois voltou a dirigir. “Meu filho falou que ia chamar a polícia, que eu não podia, por ser grupo de risco. Falou que ia ligar para a empresa, para cortar meu aplicativo. Como todo mundo estava ficando em casa, fiquei até o começo de julho, depois voltei a trabalhar, e até hoje não parei mais”.

Ela explica que desinfeta o carro com um spray de álcool 70%, que mistura com amaciante para ficar cheiroso. “Já entrou gente no meu carro com Covid-19. O rapaz entrou e falou para levar ele ao hospital, que estavam o chamando porque o resultado deu positivo. Quando ele saiu do carro, gastei quase que o vidro todo para desinfetar”.