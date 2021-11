Após gol do Palmeiras, Bolsonaro posta foto vendo final de Libertadores com militares

RIO – O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais neste sábado uma foto assistindo à final da Libertadores no Centro Tecnológico da Aeronáutica, no município paulista de São José dos Campos, ao lado de militares, parlamentares e ministro. O post ocorreu logo após o gol do Palmeiras, que abriu o placar da decisão aos quatro minutos de jogo.

Em seu discurso durante uma cerimônia militar no Rio nesta sexta-feira, Bolsonaro, que é palmeirense, declarou torcida pelo Flamengo na final da Libertadores neste sábado, contra o Palmeiras.

Bolsonaro lembrou que, em 2019, no mesmo dia da final contra o River Plate, ele também compareceu a uma formatura na Brigada de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar, e declarou torcida pelo Flamengo. Na ocasião, o clube rubro-negro foi campeão da Libertadores com uma vitória de virada sobre os argentinos, nos minutos finais, por 2 a 1.

— E antes de agradecer a qualquer coisa, assim como falei em 2019 e deu certo: amanhã somos todos Flamengo — afirmou Bolsonaro nesta sexta, sob aplausos dos paraquedistas.

Na foto publicada por Bolsonaro, aparecem o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos; os deputados Victor Hugo e Hélio Lopes, que é flamenguista, e o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães.