Após pane, fornecimento de água do Depasa é interrompido em Sena Madureira

Na manhã desta terça-feira (9), o fornecimento de água do Depasa para os consumidores de Sena Madureira foi interrompido em razão de um problema verificado na Estação de Tratamento. Segundo consta, uma peça queimou inviabilizando o abastecimento normal.

De acordo com o irmão João Rodrigues, representante do Depasa em Sena, as devidas providências estão sendo tomadas com a meta de restabelecer o fornecimento do líquido precioso. “Tão logo tomamos conhecimento do problema, comunicamos à direção do Depasa, em Rio Branco. Os técnicos já estão se deslocando para Sena Madureira.

Pedimos a compreensão dos moradores, pois infelizmente deu uma pane nessa peça. Todos os esforços estão sendo feitos para normalizar a situação o mais rápido possível”, comentou.

No último final de semana também houve um problema no sistema do Depasa, entretanto, tinha sido resolvido. Uma vez em funcionamento, o Depasa atende centenas de moradores com água potável em Sena Madureira.