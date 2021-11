Após queda de torre causada por ação da prefeitura, Rádio Difusora de Tarauacá está fora do ar

A Rádio Difusora da cidade de Tarauacá se encontra fora do ar na presente data em decorrência da queda de sua torre na última sexta-feira. Informações coletadas pelo site ContilNet apontam que uma máquina da Prefeitura realizava uma espécie de drenagem nas proximidades do terreno do transmissor quando atingiu um cabo de três pontas da torre e ela acabou indo ao solo minutos depois.

Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido.

A Direção da Rádio, representada pelo radialista Albanir Moraes já comunicou o ocorrido à Secretaria de Comunicação do Acre (Secom) para que as providências cabíveis sejam tomadas. Além disso, deverá se reunir com a prefeita de Tarauacá para tratar sobre a situação.

Além da Rádio Difusora de Tarauacá, também se encontra fora do ar a Rádio Aldeia FM 105,9 MHZ, de Sena Madureira. Há cerca de 20 dias, um forte vendaval derrubou a torre da emissora. “Infelizmente não é um problema que se resolve da noite pro dia. O nosso secretário de comunicação, Rutembergue Crispim, bem como o diretor-presidente da Fundac, Luk Lima, estão adotando as medidas pertinentes ao caso. A previsão é que a Aldeia FM volte a operar a partir da semana que vem”, comentou Edinaldo Gomes, coordenador da emissora.

Em Tarauacá, o sistema público de comunicação do Acre conta também com a Rádio Aldeia FM que está no ar. Já em Sena Madureira, a Rádio Difusora 670 khz está operando normalmente.

Fotos: ContilNet