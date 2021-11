Após reparos, sistema do Depasa volta a funcionar em Sena Madureira

O sistema de abastecimento de água em Sena Madureira de responsabilidade do Depasa já está funcionando normalmente. Nesta terça-feira (9), a equipe reuniu todos os esforços para consertar algumas peças que apresentaram pane na Estação de Tratamento de água.

De acordo com João Rodrigues, representante do Depasa em Sena, o trabalho contou também com o apoio de técnicos de Rio Branco. “Tão logo o problema foi detectado, iniciamos as ações para resolver. Inicialmente foi feito o que estava ao nosso alcance aqui em Sena Madureira e, em seguida, a equipe de Rio Branco trouxe uma nova peça para substituir a que deu problema. Nosso agradecimento ao Governo do Estado e à toda nossa equipe que não mediu esforços para solucionar o problema”, comentou.

Nesta quarta-feira (10), a distribuição do líquido precioso está sendo feita para os seguintes locais: Jardim Primavera (parte baixa), parte do Centro, Morro do macaco molhado, Segundo Distrito e Pista.

Já na quinta-feira (11) recebem água do Depasa os moradores dos Bairros: Jardim Primavera (parte alta), Bom Sucesso, Florentino, Cristo Libertador, Bosque, Vitória e a outra parte do Centro.

Com o sistema em operação, o Depasa segue o calendário de distribuição.