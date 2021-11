Apostador de Rio Branco acerta quina da Mega-Sena e ganha mais de R$ 25 mil

O sorteio n° 2426 da Mega-Sena, realizado no último sábado (6), não registrou ganhador do prêmio máximo, acertando as seis dezenas. Porém, 249 sortudo acertaram a quina do prêmio, faturando cada um R$ 25.132,53.

Um desses sortudos fez a aposta no Acre, na lotérica “Mega Sorte”, que fica localizada no Centro de Rio Branco. As dezenas sorteadas foram (05- 11- 24- 27- 32- 57).

Na quadra, 15.271 apostas foram sorteadas e cada uma vai render R$ 585,42, para o dono da aposta. O próximo sorteio vai ocorrer nesta quarta-feira (10), e pode pagar mais R$ 90 milhões.