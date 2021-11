“Aqui não tem luto”, disse Flordelis a filho após morte do marido

Para ser ouvido, Misael pediu para que os réus, Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cezar dos Santos Souza, acusados de executar o plano de morte do padrasto, deixassem o plenário.

“Dias após o crime, a minha mãe me cobrou apoio, e eu disse para ela ter calma, que estava de luto ainda. Ela disse para eu deixar o luto, vida para frente, e ‘aqui não tem luto não’”, revelou Misael.

Misael contou que ouviu confissão de Flávio sobre ter atirado em Anderson, mas que estaria arrependido. Lucas é acusado de ter comprado a arma usada no crime. Em um relato de 50 minutos, Misael disse que a irmã Simone e sobrinha Rayane citaram abusos do pastor com as crianças da família.

De acordo com Misael, o pastor não denunciou à polícia a descoberta de planos para matá-lo para proteger a família e Flordelis. “Ele (pastor) tratava ela (Flordelis) muito bem como esposa e com respeito por tudo que conquistaram”, pontou ele, que admitiu que as adoções eram para conseguir recursos.