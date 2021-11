Após a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras, Arrascaeta do Flamengo teria ido em festa de Anitta, no Rio de Janeiro, nesse domingo (28/11). O jogador e a cantora estariam flertando após ela demonstrar interesse nele em publicação no Instagram.

Na semana passada, Anitta perguntou se o uruguaio estava solteiro depois de ver uma foto do atleta. “E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?”, comentou.

