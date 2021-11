Artista famosa faz texto de despedida, dá adeus ao filho e desespera fãs: “Precisa de ajuda”

A artista e musa dos anos 90, Cristina Mortágua vem preocupando seus fãs com algumas publicações em seu Instagram. Em suma, na última quinta-feira (11), ela publicou um texto desesperador, se despedindo de seu filho, Alexandre Mortágua.

Sendo assim, a artista revelou ter perdido recentemente seus dois cachorros, e afirmou estar muito abalada com a situação. Ressaltando que poderia vir a tirar sua própria vida.

“Meus cachorros morreram, os dois, e como eles são a únicas coisas mais importantes para a minha vida, eu morro junto. Te amo, Pito e Banza, me perdoem não ter tido capacidade de cuidar de vocês como eu gostaria de cuidar. Estou fraca, sofrendo por nunca vir à festinha do Pito comigo“, escreveu ela.

No entanto, por fim, a musa Cristina Mortágua, pediu desculpas ao filho, e se despediu. “Desculpe, Alexandre, pela péssima mãe que fui para você. Adeus. Cristina, sua mãe“. O herdeiro é fruto da relação da artista com o ex-jogador de futebol, Edmundo.

Dessa maneira, os fãs e amigos próximos à Cristina Mortágua entraram em desespero. Além disso, o cantor Andre Gabeh entrou imediatamente em contato com o serviço de emergências. De acordo com o mesmo, ele falou com a artista no telefone, e ela aparentava estar com a voz fraca.

“Gente, estou acamado com uma intoxicação alimentar severa. Consegui falar com ela, que estava com a voz muito fraca. Não tenho o que fazer daqui e chamei o SAMU“, disse ele.

Os fãs também fizeram alguns comentários na publicação, demonstrando preocupação. “Ela precisa de ajuda“, disse uma internauta. “Espero que não tenha ocorrido nada“, comentou outra.

Artista faz publicações perigosas

Desse modo, na manhã desta sexta-feira (12), a artista Cristina Mortágua fez mais uma publicação que deixou os fãs extremamente aflitos.

Ao postar um vídeo, com um bebê, e fotos de seu filho, ela deixou claro que Alexandre não a ama. “Meu filho me odeia”, escreveu ela.