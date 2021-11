As diferentes maneiras de jogar Blackjack online

Blackjack, também conhecido como 21, é um jogo que cresceu em popularidade desde sua primeira aparição como Vingt-et-un nos cassinos franceses em 1700. O jogo, no entanto, não era conhecido como “Blackjack” até o século 20, quando um bônus especial foi adicionado – onde o vencedor receberia um pagamento se recebesse um Ás preto e um Valete preto como suas duas primeiras cartas – tornando um natural, ou um Blackjack.

Nos dias modernos, o Blackjack é considerado um dos jogos de casino mais populares e tornou-se mais acessível do que nunca. O jogo não pode ser jogado apenas em cassinos tradicionais, mas você também pode jogar o jogo amado em um cassino online, sem precisar sair de casa.

Não apenas isso – mas o Blackjack foi reinventado de maneiras que tornam o jogo clássico ainda mais emocionante do que nunca, com uma variedade de maneiras de jogar.

Continue a ler para saber mais!

Live Blackjack

Os cassinos online trabalharam muito para oferecer a experiência, a atmosfera e a classe de um cassino físico, através da tela – e agora, o Blackjack é um dos muitos jogos de cassino com crupiê ao vivo, que podem ser jogados com um crupiê da vida real sendo transmitido de um estúdio especializado, diretamente para sua casa, para que você possa jogar contra outros jogadores em tempo real.

Há uma variedade de jogos de blackjack online ao vivo para escolher, com lobbies inteiros disponíveis online. Não só você pode jogar Blackjack clássico, mas também pode desfrutar do jogo como nunca viu antes, com jogos como Power Blackjack – onde todos os 9s e 10s são removidos dos oito baralhos em jogo – e Infinite Blackjack, onde um número ilimitado de jogadores é permitido na mesa, porque cada jogador usa as mesmas duas cartas ‘comunitárias’ como sua mão, permitindo novas maneiras de apostar e diferentes maneiras de ganhar. Você também pode jogar Live Speed ​​Blackjack – onde você pode apostar em uma ou duas mãos, e a decisão de acertar, manter ou dobrar não depende apenas de você – mas da maioria dos outros jogadores no lobby!

Themed Blackjack

Juntamente com as versões clássicas do jogo disponíveis, existem alguns jogos temáticos de Blackjack que podem agradar a você. All Bets Blackjack é uma versão do jogo que oferece uma variedade de apostas paralelas e um jackpot progressivo junto com a jogabilidade tradicional. O jackpot progressivo é pago quando você tem quatro ases consecutivos do mesmo naipe, começando com a primeira carta em sua mão. Além disso, existe a oportunidade de receber pagamentos adicionais em pares, um Buster Blackjack (sempre que o dealer rebentar) e outras apostas paralelas, como o Lucky Lucky e as três apostas principais.

Quantum Blackjack é um lobby de Blackjack temático e ao vivo, que oferece gráficos HD, cartas multiplicadoras exclusivas e potencial para aumentar seu saldo em até 1.000 vezes a sua aposta! O jogo apresenta um tema futurístico de reino quântico – transportando você para um mundo colorido e imersivo combinado com uma jogabilidade aventureira e pagamentos generosos – você definitivamente vai querer explorar este reino e todos os outros que são oferecidos no mundo do Blackjack.