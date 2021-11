Assaltante é linchado na Cohab do Bosque, em Rio Branco; comparsa conseguiu fugir

Um assaltante ainda não identificado foi detido e agredido pelas vítimas, na noite na tarde de sábado (27), no bairro Cohab do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, estava acontecendo uma confraternização familiar em uma rua do bairro Cohab do Bosque e os membros da família estava na frente de uma casa, o que facilitou a ação do meliante.

O bandido estava dentro de um carro de cor branco na companha de um comparsa e, na distração do assaltante, as vítimas acabaram partindo para cima dele e conseguiram tomar a arma de fogo. Ainda na confusão, o meliante ainda chegou a realizar dois disparos, mas ninguém foi atingido.

A própria comunidade se encarregou de bater no assaltante até a chegada da Polícia Militar, que foi ao local e ao ver o estado de saúde do criminoso acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o meliante ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar fez buscas na região, mas não encontrou o comparsa. O caso agora passa a ser investigado por agentes da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).