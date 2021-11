Assaltantes desistem de roubo a banco e fogem pelo rio no interior do AM

Dois criminosos armados tentaram assaltar uma agência bancária em Silves, distante 204 quilômetros de Manaus, na manhã desta quinta-feira (11). Os ladrões não conseguiram pegar o dinheiro e fugiram.

Policiais militares receberam a informação sobre um assalto que estava em andamento no estabelecimento. Rapidamente, os policiais se deslocaram até o endereço, mas os assaltantes já tinham fugido sem levar valores em dinheiro da agência.

No entanto, os criminosos roubaram aparelhos celulares e outros pertences de clientes que se encontravam no banco. Para fugir, a dupla roubou o carro do gerente. Os militares realizaram buscas pela cidade e encontraram o carro usado na fuga abandonado em uma estrada de terra.

Moradores do local informaram ter visto três suspeitos em uma lancha, tipo voadeira, aguardando pelos autores da tentativa de roubo. O grupo teria fugido pelo rio. As buscas pelos envolvidos na tentativa de roubo ainda estão sendo procurados.

