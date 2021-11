Assaltantes invadem agência bancária do Bradesco, ameaçam clientes e levam dinheiro

Assaltantes invadiram uma agência do Bradesco, em Dourados (MS), levaram dinheiro e mantiveram clientes e funcionários sob ameaça no início da manhã desta quarta-feira (10). Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da cidade estão na rua em diligências.

À polícia, funcionários da agência informaram que os assaltantes levaram dinheiros, mas ainda é apurado a quantia exata.

Informações preliminares apontam que os assaltantes entraram armados na agência, anunciaram o assalto e mantiveram as pessoas sob mira das armas.

Além dos oficiais do SIG, policiais da Civil analisaram as câmeras de segurança do local na tentativa de identificar os indivíduos.

O g1 entrou em contato com a assessoria de imprensa do Bradesco, porém, até o fechamento desta reportagem não responderam aos questionamentos.