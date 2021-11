Assermurb e Rio Branco fazem a “batalha final” pelo título feminino

Assermurb e Rio Branco fazem nesta quinta-feira (4), a partir das 18h, no estádio Florestão, o segundo e decisivo jogo das finais do Campeonato Acreano de Futebol Feminino.

O time sindical chega para a partida com a vantagem de jogar por um simples empate para revoltar a ergue a taça de campeão do torneio e garantir vaga no Campeonato Brasileiro Feminino A3 de 2022.

Um desfalque

O técnico interino Nonato Vieira já deixou claro na imprensa que o time da Assermurb não pode se acomodar pela vantagem de entrar em campo precisando de um simples empate para ser campeão. Nonato não terá para o jogo decisivo a lateral direita Raiane. A atleta ainda segue se recuperando de um problema clínico no joelho.

Monique fora?

Necessitando vencer o segundo jogo das finais do Campeonato de Futebol Feminino para levar a decisão da taça para as cobranças de penalidades, o Rio Branco poderá perder sua principal jogadora.

A meia-atacante Monique não participou do treino-apronto da terça-feira (2) e a técnica estrelada Neila Rosas afirmou que existe um problema a ser resolvido com o empresário da atleta para que ela venha a participar do jogo decisivo desta quinta-feira (4).

Conforme informações, a atleta estava até à tarde desta quarta-feira (3) na cidade de Porto Velho-RO e aguardando uma decisão de seu empresário.

Entre as possíveis novidades do time estrelado para o segundo jogo das finais do certame feminino aparece a zagueira Adriely. A atleta está praticamente recuperada de um problema clínico e deverá reforçar o setor de defesa do Estrelão.

Arbitragem

O segundo jogo das finais do Campeonato Acreano de Futebol Feminino envolvendo Rio Branco-AC e Assermurb será conduzido pela arbitra Iane Veras de Andrade. Verônica do Vale Severino e Carlos Alberto Ramos serão os assistentes, enquanto Julian Negreiros de Castro será o quarto árbitro.