Assistente comercial, projetista e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta terça-feira

O ContilNet separou nesta terça-feira (09), cinco oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para assistente comercial I, projetista de CAD, estágio em marketing digital, analista de operações e consultora de vendas.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Assistente Comercial I: Apoiar o time Comercial no que se refere a demandas administrativas, viabilizando aos compradores maior disponibilidade de tempo para as negociações comerciais, interagir com a área de Cadastro, encaminhando os contratos fechados, solicitando o cadastro de novos fornecedores ou de novos produtos, realizando follow-up do processo até a finalização, para informar ao Comprador, prestar atendimento aos fornecedores de mercadorias homologados ou não, analisando as demandas para definir as providências a tomar, direcionando aos Compradores de acordo com a complexidade do assunto, entre outros. Desejável ensino superior cursando ou completo, domínio Excel/facilidade em cálculos, possuir experiência em rotinas da área de compras, desejável vivência no segmento de varejo/atacado alimentar.

– Projetista de CAD: elaboração de projetos para energia solar fotovoltaico, capacidades mínimas: domínio de Word, domínio de Excel, domínio de Auto Cad, facilidade de aprendizado. Durante o período de estágio, será fornecido pela empresa todo o acompanhamento e instrução necessários para o desempenho da função.

– Estágio em Marketing Digital com foco em Ads: Acompanhamento das campanhas para Google Ads e Facebook Ads aplicando melhores práticas de otimização e performance, interface com equipe de criação e marketing digital, analisar criativos para a veiculação, seleção de mix para ações com parceiros, monitorar e acompanhar os resultados via Google Analytics. O trabalho é 100% remoto, de segunda à sexta-feira, cumprindo 6 horas diárias, com flexibilidade de horário. O contrato é de estágio, com bolsa auxílio, plano de saúde e possibilidade de efetivação.

– Analista de Operações: Pré-requisitos: ensino superior completo em administração, ciências contábeis ou áreas afins, bem como Excel avançado e Power BI, boa comunicação e organização. Candidate-se enviando seu currículo para [email protected].

– Consultora de vendas: Estamos buscando consultoras de vendas que possuam experiência em varejo, ensino médio completo, afinidade com cosméticos, disponibilidade de horário e muita vontade de se desenvolver. Candidatura somente via site www.rhconsultoria.com.br/vagas.