Asteroide do tamanho da torre Eiffel passará pela Terra em dezembro

Os cientistas da agência espacial americana afirmam que o corpo celeste, batizado de 4660 Nereus, viaja a uma velocidade de até 1.111 km/h e, apesar de ter 329 m, não representa uma ameaça à humanidade, afirma o site.

A órbita do asteroide foi observada pela primeira vez em 1982 pela astrônoma norte-americana Eleanor F. Helin e, por sorte, em dezembro deve passar a cerca de 1,5 milhão de km da Terra, o que equivale a quase 10 vezes a distância entre a Lua e nosso planeta.

De acordo com o News, o 4660 Nereus é maior do que 90% dos asteroides conhecidos e deve fazer outras 12 vezes “visitas” à redondeza da Terra nos próximos 175 anos, com encontros mais próximos.

Ele orbita o Sol a cada 664 dias e deve viajar “bem perto” do nosso planeta em março de 2031 e em novembro de 2050.

Porém, a menor distância será observada em fevereiro de 2060, quando a rocha espacial estará a “apenas” 1,2 milhão de km de distância, revela o site australiano.

Como mostra o News, 4660 Nereus é membro do grupo de asteroides chamados de Apollo, porque cruzam o caminho da Terra enquanto orbitam o Sol.