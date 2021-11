Ator Paulo Betti critica oração do acreano Weverton na final da Libertadores e o compara com goleiro Bruno

O ator Paulo Betti causou alvoroço nas redes sociais no último domingo (29) ao comentar sobre a entrevista concedida pelo acreano Weverton, goleiro do Palmeiras, na final da Copa Libertadores ocorrida no sábado (28).

No tweet, o artista falou que as orações feitas pelo goleiro o “fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca (sic.) e depois ia matar a moça e jogar pros cães”.

A postagem, que foi apagada em seguida, revoltou os internautas, que repudiaram a comparação. Na internet, um seguidor comentou que o ator “deveria receber um processo por ter comparado o cara a um assassino só pelo fato de o cara (Weverton) estar agradecendo a Deus”.

O goleiro Bruno Fernandes, que na época integrava o time do Flamengo, foi condenado pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samúdio, ocorrida em 2010. Em 2020, o goleiro chegou a jogar pelo time local Rio Branco Football Clube, e também gerou repercussão negativa e manifestações no estado.