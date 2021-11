Audiência Pública na Aleac debate ponte em Rodrigues Alves, no interior do Acre

A pedido do deputado estadual Pedro Longo (PV), líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), aconteceu na manhã desta sexta-feira (5), uma audiência pública para discutir sobre a construção da ponte de Rodrigues Alves.

Com a presença dos deputados federais Alan Rick (DEM) e Perpétua Almeida (PCdoB) e do senador Marcio Bittar, além de vereadores do município e os diretores do Deracre e DNIT, o debate tratou sobre recursos para a obra que será executada pelo DNIT, mas é necessário haver investimentos por parte da bancada federal ou mesmo do Governo estadual.

Bittar propôs que cada parlamentar da bancada do Acre em Brasília aloque uma emenda de R$ 5 milhões. A sugestão foi bem vista pelos colegas e pela população de Rodrigues Alves, que foi representada por vereadores e alguns membros do movimento “pró-ponte”, que chegaram a fazer uma paralização de 30 horas onde fechou a BR-364. Foi a partir do movimento que o debate para a construção da ponte foi iniciado.

Presidindo a audiência, o deputado Pedro Longo garantiu que um relatório com um resumo do resultado da audiência será feito e enviado a todos os participantes e autoridades necessárias.

A bancada federal fará uma reunião no próximo dia 9 para discutir as emendas que poderão ser destinadas.

Para Longo, a audiência foi muito proveitosa. “Agradeço a todos, especialmente aos que vieram de Rodrigues Alves. Grato a bancada federal, aqueles que estiveram aqui, pessoalmente ou mandando representantes.