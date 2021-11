Auxílio Brasil está sendo pago pela metade no Acre, denuncia Perpétua Almeida em discurso na Câmara

Beneficiários do programa Auxílio Brasil no Acre estariam recebendo apenas a metade do valor do benefício prometido pelo governo federal, que é de R$ 400,00. Denúncia neste sentido foi feita em discurso na Câmara Federal pela deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC), nesta quinta-feira (25).

A parlamentar disse ter recebido diversas denúncias com comprovantes que mostram apenas R$ 200 na conta de beneficiários acreanos. O Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família, está utilizando dados sobre pobreza no país que não são atualizados, do Censo de 2010. Mais de 25 milhões de pessoas ficaram de fora do auxílio, acrescentou a deputada.

“O governo não disse que ia pagar R$ 400? Por que famílias inteiras do Acre estão recebendo apenas metade disso? O governo mente quando diz que vai pagar R$ 400. Além disso, o governo não admite que no Acre 80 mil pessoas ficarão sem receber ajuda do governo. Vamos votar o auxílio hoje porque a gente quer dinheiro no bolso das pessoas, mas estamos deixando de fora milhões de pessoas que precisam”, afirmou Perpétua Almeida.

A deputada questiona ainda o fim do Programa Bolsa Família. “Por que acabar com o Bolsa Família, que é um programa que já existe há quase 20 anos no país? Por que o Auxílio Brasil que é o programa que o presidente quer pagar não pode ser um reforço para um programa que já existe? Quando ele cria o Auxílio Brasil, ele tira 25 milhões de pessoas do programa. No Jordão, um município pequeno, quase 400 moradores vão deixar de receber auxílio. Em Santa Rosa, 600 famílias vão ficar sem ajuda”, denunciou.