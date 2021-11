Auxílio de R$ 1.200 permanente é aprovado para mães chefes de família

O autor da proposta é o ex-deputado Assis Carvalho (PI) que recebeu parecer favorável da relatora, a deputada federal Erika Kokay (PT-DF). Ela incluiu ao texto do projeto uma emenda prevendo o reajuste anual do benefício com no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPC).

Para ter direito ao valor, a mãe que chefia a casa sozinha, deverá cumprir alguns requisitos como ter 18 anos, não ter emprego com carteira assinada, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial. A renda per capita da família deverá ser de até meio salário mínimo (R$ 550 em 2021) ou uma renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300 em 2021).

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!