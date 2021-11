Auxílio Emergencial: calendário de saques e transferências será retomado nesta terça

Após o término dos depósitos realizados nas poupanças digitais, a Caixa Econômica Federal (CEF) dá sequência nesta terça-feira (9) ao cronograma de liberação para saques e transferências do Auxílio Emergencial. Os contemplados do dia com a sétima e última cota do programa serão beneficiários nascidos no mês de maio.

Na quarta-feira (10), os brasileiros atendidos serão os que aniversariam em junho. O calendário para liberação das cifras da parcela vai até o dia 19 deste mês, quando beneficiários nascidos em dezembro podem sacar ou movimentar o dinheiro para outra conta. Para sacar o benefício no Caixa Eletrônico da Caixa, o beneficiário deve procurar a opção “Saque Auxílio Emergencial”, digitar o CPF e o código de seis dígitos gerado no aplicativo Caixa Tem. Depois disso, é só escolher o valor. Para gerar o código no aplicativo, basta acessar o Caixa Tem, escolher a opção poupança digital, selecionar saque e inserir o valor. Feito isso, uma numeração de seis dígitos será gerada podendo ser utilizada no caixa eletrônico ou na própria Casa Lotérica. O aplicativo Caixa Tem também permite a movimentação do montante para uma conta de outro banco, após a liberação junto ao calendário do beneficiário. Auxílio Brasil Diante do fim do Auxílio Emergencial, o governo federal deve iniciar no próximo dia 17 de novembro, os pagamentos do novo programa Auxílio Brasil, que vem com a missão de substituir o já conhecido Bolsa Família. Atualmente, a média de valor no benefício é de R$ 189. Cifras estas, que segundo o governo, serão reajustadas, podendo chegar na casa dos R$ 400. Contudo, o cenário ainda é incerto.