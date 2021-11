Auxílio Emergencial: última parcela ainda tem três datas para saques; detalhes

Depois de efetuar o pagamento de 16 cotas do Auxílio Emergencial, a Caixa Econômica Federal encerra nesta semana o calendário para saques e transferências da 7ª parcela do programa. Diante desta conclusão, o governo federal colocará um ponto final no benefício, criado no ano passado para ajudar os brasileiros por conta dos impactos oriundos da pandemia.

Nesta quarta-feira (17), os beneficiários nascidos em outubro e cadastrados no programa via site, aplicativo ou CadÚnico, poderão realizar o saque do montante disponibilizado, que varia de acordo com o perfil familiar.

Na quinta (18), será a vez dos nascidos em novembro, e a conclusão se dará na sexta, com os beneficiários nascidos em dezembro.

As cifras a serem recebidas mudam de acordo com a composição familiar e varia entre R$ 150 (uma pessoa), R$ 250 (mais de uma pessoa) e R$ 375 (mulher, maior de idade, sem companheiro). Vale lembrar que, este grupo já teve o montante depositado no aplicativo Caixa Tem, podendo efetuar pagamentos de boletos ou realizar compras em estabelecimentos autorizados, como supermercados, por exemplo.