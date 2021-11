Bahia x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Apenas um ponto separa as equipes na tabela. Os baianos aparecem em 17º, com 37, e os gaúchos em 18º, com 36. Uma vitória é crucial para ambos os lados em busca do objetivo de manter-se na elite do futebol brasileiro em 2022.

Confira os detalhes da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick, Mugni e Daniel; Raí, Rossi e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira

Desfalques: Juninho Capixaba (suspenso); Jonas, Isnaldo, Matheus Teixeira e Marcelo Cirino (lesionados)

Grêmio: Gabriel Grando; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos e Villasanti (Victor Bobsin); Alisson, Campaz e Ferreira; Borja (Diego Souza). Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Jhonata Robert, Brenno e Lucas Silva (suspensos)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: Sexta-feira (26/11/2021)

Horário: 19h

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)