Band marca estreia de Faustão no mesmo dia do BBB22

Fausto Silva já tem um dia para estrear na nova emissora. O Faustão na Band entrará no ar em 17 de janeiro. Coincidentemente, a data é a mesma do lançamento da 22ª edição do Big Brother Brasil, que será comandada por Tadeu Schmidt.

Faustão na Band irá ao ar das 20h30 às 22h45, enquanto o BBB22 a partir das 22h30. A data de estreia de Fausto Silva foi divulgada pela coluna Flávio Ricco, do portal R7. O contrato do comunicador com a Globo continua em vigor até o dia 31 de dezembro de 2021. Isso porque a multa rescisória desse documento passa da casa dos R$ 250 milhões.