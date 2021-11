Bandidos invadem obra em Rio Branco, fazem vigias reféns e levam materiais avaliados em R$ 300 mil

Cerca de seis homens armados invadiram o canteiro de obras do Hevea Vivence Residence, na madrugada de domingo (31).

O empreendimento da empresa Elite Engenharia está localizado na Via Verde. Segundo informações de um dos responsáveis, os bandidos renderam os vigilantes, cortaram a energia e levaram DVR de gravação de todas as câmeras, todas as ferramentas e equipamentos, como makitas, compactadores, furadeiras e marteletes, além de notebooks, impressoras e outros materiais. O prejuízo foi avaliado em cerca de R$ 300 mil.

A ação dos criminosos durou cerca de 4 horas e é o segundo assalto em cerca de 15 dias.