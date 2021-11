Barbados se despede de Elizabeth II, vira república com 1ª presidente mulher e declara Rihanna heroína nacional

Cerimônia oficializou a república em Barbados com a presença da cantora Rihanna e do príncipe Charles.

O desemprego é de quase 16%, 9% a mais que nos anos anteriores, apesar do aumento dos empréstimos governamentais para financiar obras do setor público e criar empregos.

Antes do surgimento do vírus, mais de um milhão de pessoas visitavam a ilha de 287 mil habitantes a cada ano.

Alguns moradores apontam problemas mais urgentes da ilha, entre eles a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, que colocou em evidência o quanto o país depende do turismo, em especial do Reino Unido.

“A desigualdade econômica, a capacidade de possuir terras e até mesmo o acesso a empréstimos bancários têm muito a ver com as estruturas construídas após o domínio britânico”, afirmou Bulbulia, de 26 anos.

As declarações, incluídas em um livro que será publicado nesta terça-feira (30), foram negadas pelo gabinete do príncipe Charles: “Isso é ficção e não merece mais comentários”, disse um porta-voz da coroa britânica.

A cerimônia, com a presença do príncipe Charles, filho mais velho de Elizabeth II, e a cantora Rihanna, não foi aberta ao público, apesar da suspensão temporária do toque de recolher imposto devido ao coronavírus para permitir que a população aproveitasse as festividades, que incluíram fogos de artifício em toda a ilha.

“Eu, Sandra Prunella Mason, juro ser fiel e manter verdadeira lealdade a Barbados de acordo com a lei, com a ajuda de Deus”, declarou a nova presidente.

