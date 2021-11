Barcelona anuncia o retorno de Daniel Alves após 5 anos

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (12/11) o retorno do lateral brasileiro, Daniel Alves. O anúncio foi feito através do Twitter oficial do clube.

Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021 Segundo o anúncio oficial do clube, o brasileiro irá iniciar os trabalhos junto da equipe já na próxima semana, no entanto, só pode atuar em janeiro do ano que vem. O clube não revelou os valores envolvidos na negociação. Daniel Alves volta ao time depois de deixar a equipe em 2016, quando se transferiu para a Juventus. De lá, partiu para o Paris Saint-Germain onde jogou por duas temporadas até retornar ao Brasil, em passagem polêmica pelo São Paulo. Formado nas categorias de base do Bahia, Daniel foi emprestado ao Sevilha em 2002. Em 2008, o Barcelona contratou o atleta por cerca de 20 milhões de euros. Por oito anos, o lateral atuou na equipe sendo uma das peças da geração que conquistou tudo o que disputou junto de nome como Iniesta, Messi e o atual treinador da equipe, Xavi Hernandéz. Juntos, os dois ganharam três títulos de Champions League, três títulos mundiais e seis campeonatos espanhóis. Após quase dois meses de sua saída do Tricolor Paulista e sem atuar por nenhum clube, lateral retorna ao clube catalão. Aos 38 anos, Daniel deve chegar como candidato a titularidade, já que Dest e Wagué não são unânimidades na posição.