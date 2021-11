Barcelona deixou de assinar contratos milionários apesar da crise

De acordo com as informações, um dos contratos era relativo a um patrocínio de uma empresa que negocia transações com criptomoedas. Foram oferecidos cerca de 70 milhões de euros ao clube catalão com bonificações de até 20% ligados ao desempenho da equipe principal.

A oferta, no entanto, foi recusado pelos cartolas do clube, que acreditavam que conseguiriam uma oferta melhor para a camisa.

Outro contrato que acabou frustrado foi com uma empresa de educação virtual indiana. Este, no entanto, foi bem veisto pelos dirigentes do clube. Segundo a EFE, os valores oferecidos pela empresa no início da temporada eram de 58 milhões de euros. O contrato, no entanto, acabou cancelado por conta da transferência de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain.

O contrato de patrocínio master na camisa do Barcelona se encerra no fim do ano que vem.