Barco-hotel que naufragou em MS e causou a morte de 7 pessoas será retirado nesta semana do Rio Paraguai

Segundo o comunicado da Marinha do Brasil, o plano de reflutuação foi aprovado pela Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN), do 6º Distrito Naval.

Ainda de acordo com a associação, o trabalho não será fácil, já que a embarcação pesa 70 toneladas e está com areia e água. “Na verdade, eles [Marinha do Brasil] intimaram a nossa associação Amigos do Rio, para que a gente retirasse o barco, porque o mesmo estava oferecendo risco a navegação. Nós encontramos muita dificuldade em Corumbá, estrutural e de logística, mas finalmente conseguimos contratar uma empresa de Ladário, que vai começar a retirar o barco nesta semana”, explica um dos sócios, Antônio Pimenta Martins, que reside no município de Rio Verde, de Goiás.

Ainda de acordo com Martins, a associação precisou realizar campanhas para arrecadar dinheiro e financiar a retirada do barco. “Tem um custo elevado essa operação. Vai ser um trabalho gigantesco porque o barco é muito pesado. Vamos tentar desvirar para rebocar para o porto ou deixar nas margens do Rio”, pontua.