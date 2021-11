BB Bosque, Cheque Ouro e Ouro Cap conquistam o 1º turno da Copa Ouro

BB Bosque, Cheque Ouro e Ouro Cap conquistaram no sábado (6) o título do primeiro turno da XXVI edição da Copa Ouro de Futebol Soçaite 2021, categorias aberto, master e supermaster, respectivamente.

Returno

Conforme a coordenação da Copa Ouro de Futebol Soçaite da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) 2021, o returno da competição está programado para começar dia 17 de novembro e a previsão de encerramento do torneio está agendada para o dia 11 de dezembro.

Finais

O primeiro título veio da categoria aberto. Numa tarde pra lá de inspirada e de muita eficiência mostrada num dos gramados dos campos soçaites da AABB, o time da agência BB Bosque passou fácil pela agência Rio de Janeiro por 4 a 0.

Na segunda final da tarde, as equipes supermaster do Ouro Cap e BB/agência Rio Branco fizeram uma partida de cinco gols e de equilíbrio dentro de campo, com vitória do Ouro Cap por 3 a 2. Loló (2) e Jorgeney fizeram os gols da vitória do Ouro Cap.

Na terceira e última final da tarde deste sábado, o equilíbrio foi marca registrada da partida envolvendo as equipes masters do BB Cartões e Cheque Ouro, que empataram por 1 a 1. A igualdade no placar durante o tempo normal da decisão do primeiro turno provocou cobranças de seis penalidades, com vitória do Cheque Ouro por 3 a 2.