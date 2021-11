Bebê dá entrada em hospital com sinais de espancamento; pais informaram que ela tinha sido mordida por rato

As duas crianças vão ser encaminhadas para uma das unidades de abrigo do Conselho. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Gravatá. Não foi informado para onde os pais das meninas foram levados.

No hospital, os conselheiros tutelares encontraram a criança, que está sendo acompanhada pelos médicos. O estado de saúde dela é estável. Além da vítima, outra criança, também filha do casal, ficará sob os cuidados do Conselho Tutelar.

De acordo com o Conselho Tutelar do município, a família da recém-nascida estava sendo acompanhada havia 3 meses por causa de situações de maus-tratos e pobreza.

Uma recém-nascida de 8 dias deu entrada no Hospital Doutor Paulo da Veiga Pessoa, em Gravatá , no Agreste de Pernambuco, com sinais de espancamento. O caso foi registrado nesta quarta-feira (24). Na Delegacia de Polícia Civil, os pais da bebê informaram que ela tinha sido mordida por um rato.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!