Bebê de um ano deixado sozinho em linha férrea é resgatado em Sorocaba

Um bebê de um ano foi abandonado na linha férrea no Jardim Nova Esperança, neste sábado (27), em Sorocaba (SP). O local é considerado ponto de usuários de drogas. De acordo com a prefeitura, a criança recebeu cuidados médicos, passa bem e está sob a proteção do Conselho Tutelar.

O resgate ocorreu por uma equipe Guarda Civil Municipal, que fazia patrulhamento na região após notarem um homem indo para um matagal. Contudo, ainda na linha do trem, os guardas ouviram o choro de uma criança, que estava sozinha.

A GCM acionou o Conselho Tutelar e a mãe da criança apareceu. Ela alegou que tinha deixado o bebê ali na intenção de comprar um cigarro.

Um conselheiro tutelar foi até a casa da mulher e identificou mais duas crianças e um adolescente, sendo que um deles mancava e tinha sinais de maus-tratos.

A mulher, as crianças e o adolescente foram levados à Unidade Pré-Hospitalar (UPH) Zona Oeste e receberam os primeiros atendimentos. Uma assistente social acompanha o caso.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Entre o resgate das crianças até a chegada do Conselho Tutelar, os guardas fizeram uma varredura e localizaram uma sacola com cocaína, crack e maconha.