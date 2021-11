Belezas do Acre 2022: largada para concurso de beleza é dada e candidatas são apresentadas; confira!

Adriano Nobre, Diretor Geral da Agência Aster Model School, e coordenador do concurso, está ansioso para esse grande dia, pois a preparação está sendo feita com muito carinho e atenção. Ele garante que todas as candidatas tem uma grande bagagem na área da moda, e sua maior expectativa é o reconhecimento da beleza acreana que dispõe de muitos talentos e podem sim levar o estado do Acre para o topo.

Luci Matos, dona de uma beleza única, com simetria e beldade, Miss Beleza do Acre 2020, passará o título para a sua sucessora. Vamos para a melhor parte… Afinal, quem são essas candidatas que irão disputar a beleza acreana levando um Nacional a frente?! Gabriela Alencar, empreendedora, mãe de dois e apaixonada por samba e pagode, sempre compartilhando seus melhores momentos em sua rede social, e o melhor, sempre sorrindo. Maíza Araújo, a dona desse olhar se diverte com esportes e seu novo desafio é o concurso.

Aracy Gama, Jornalista e ex-apresentadora do AcreCap Legal. A bela adora viajar, curtir com os amigos e está indo com tudo para a disputa.

Andressa Jamylle, psicóloga e influencer. Tem uma publicidade e beleza que irradia de dentro para fora, além soltar pela voz, porque a influencer tem uma voz incrível. Canta ou encanta?!

Talita Aves, a morena já vem arrasando nas passarelas sem sair do salto adora dançar.

Eita!!! Ficou difícil escolher?

Então segura mais um pouco. As candidatas estão se preparando demais para mexer ainda mais com vocês.

A Loja Virtual, Empowered, quem vem arrasando os corações das acreanas com seus looks EXCLUSIVOS, é a patrocinadora da vestimenta das modelos. São peças luxuosas e sem defeitos.

Gostaram?! Então fiquem de olho em cada uma delas e nas informações do evento em suas redes socias.

