Beneficiários do Bolsa Família devem realizar o recadastramento para o Auxilio Brasil

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), está realizando o recadastramento para o Auxilio Brasil, novo Programa do Governo Federal substituindo o Bolsa Família.

Para as famílias receberem o auxílio, segundo a coordenadora dos Programas Bolsa Família e CadÚnico, Samara Pisano, elas devem procurar os Centros de Referencias de Assistência Social (CRAS) ou a sede da SASDH, com a documentação mínima: RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de endereço e também a certidão de nascimento dos filhos e o CPF da criança. “Por intermédio dessa documentação mínima, nós faremos a inclusão ou a atualização dos cadastros”, disse a coordenadora.

Ainda de acordo com Samara, o programa Bolsa Família atende mais de 26 mil famílias no município de Rio Branco. “E a intenção do Governo Federal é zerar a fila de espera. E com isso, acreditamos que mais famílias serão incluídas no programa”, afirmou Pisano.

Quanto ao prazo para realizar a atualização cadastral, a coordenadora informou que não tem um prazo definido, pois o Governo Federal entende que ainda estamos em um período de pandemia.

“Então é bom para as famílias, porque não haverá aglomeração e elas podem procurar tanto as unidades de referências, pois hoje a secretaria oferta mais de 8 unidades de referências que nós chamamos de regionais que atendem aos bairros e às pessoas podem procurar o mais próximo da sua casa para realizarem tanto a inclusão, quanto a atualização do cadastro. Os horários de atendimento são a partir das 8h da manhã até as 17h”, assegurou a coordenadora.

As famílias devem realizar o cadastro no CadÚnico, pois é a porta de entrada para as concessões de todos os programas sociais que existem. “Tanto a tarifa social de energia elétrica, o programa Auxilio Brasil é necessário que as famílias procurem os CRAS. E aquelas famílias que possuem o cadastro único, que estejam há mais de dois anos sem atualização, procurem saber se estão ou não atualizados e também as famílias que não possuem o cadastro único que procurem fazer a sua inclusão. O Programa Auxílio Brasil veio para substituir o maior programa de transferência de renda do Governo Federal que era o Bolsa Família”, finalizou a coordenadora.

Endereços dos CRAS de Rio Branco

CRAS São Francisco: Rua Joaquim Macedo, 26, São Francisco. (Antigo Posto de Saúde) Contato: 3224-5874

CRAS Calafate: Estrada do Calafate, 3937, Waldemar Maciel (Próximo ao posto de gasolina) Contato: 3225-5173

CRAS Sobral: Rua Oswaldo de Andrade, 258, Sobral (Atras do restaurante Popular) Contato: 3225-0787

CRAS Cidade do Povo: Rua Padre João, Q10, Cidade do Povo Contato: 99932-7678

CRAS Tancredo Neves: Rua Antonio Pessoa Juca, 810, Tancredo Neves (Após antigo box da PM), Contato 3228-1234

CRAS Santa Helena: Rua Monte Sina, SN, Santa Helena (Em frente ao posto de saúde do Santa Helena) Contato: 3221-8311

CRAS Manoel Julião: Rua Tâmisa, 96, Residencial Iolanda (Rua atrás do supermercado Pague Pouco) Contato: 3229-1061

Contato Auxílio Brasil: 3211-2080/0800-6422081