Benefícios do INSS deverão ter novo valor em 2022; veja estimativa

Uma nova reavaliação do Ministério da Economia em relação ao índice da inflação deve aumentar o salário mínimo e os ganhos dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dessa forma, os benefícios do INSS deverão ter novos valores em 2022.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é utilizado como parâmetro da inflação para o piso nacional. O instituto publica um levantamento no final de cada ano informando a alta dos preços. Também existem relatórios mensais para ajudar o governo a fazer a previsão anual.

Novos valores dos benefícios do INSS

Após três projeções, o Ministério da Economia apontou que a inflação em 2021 deve chegar em 9,1%. Por isso, conforme demanda a Constituição, o salário mínimo deve ser reajustado também em 9,1%. Assim, os valores devem sair de R$ 1.100,00 e irem para R$ 1.200,10 no ano que vem.

Segundo as regras do INSS, a Previdência Social e os demais benefícios utilizam o salário mínimo como base. Portanto, aposentados e pensionistas do INSS também terão reajustes nos seus benefícios, conforme o INPC.

Caso a previsão de 9,1% se torne realidade, a aposentadoria mínima sairá de R$ 1.100,00 e passará para R$ 1.200,10 (se a previsão for cumprida). O teto também mudará, indo de R$ 6.433,57 para R$ 7.019,02 no próximo ano.

Outros benefícios do INSS

Além do pagamento de aposentadorias, o INSS realiza o repasse de vários benefícios. Veja quais são:

Auxílio-doença;

Salário-maternidade;

Auxílio-reclusão;

Pensão por morte;

Benefício de Prestação Continuada (BPC);

Seguro-desemprego;

PIS/Pasep.

É importante lembrar que o índice de 9,1% é uma projeção realizada pelo Ministério da Economia. Inclusive, como informado, essa é a terceira previsão. O número real é divulgado pelo IBGE apenas no final de 2021. No entanto, a projeção tem como função preparar o orçamento do governo federal para o ano de 2022.