Em fevereiro deste ano, Marília Mendonça contou histórias engraçadas e falou do carinho que tinha pelo então segurança Bil Araújo no programa ‘Conversa com Bial’. “Ele é gente boníssima. Super humilde. Foi meu primeiro segurança no meu primeiro ano de carreira. Eu chamava ele de Bil”, lembrou a cantora no programa.

Bil ainda não sabe da morte da cantora por estar recluso na ‘Fazenda’: “Eu acho que ele vai ficar muito triste quando sair do reality e souber da morte dela. Ele tinha um contato muito especial com ela”, disse a mãe.

O participante da ‘Fazenda’, Bil Araújo, foi o primeiro segurança de Marília Mendonça. O peão trabalhou quase um ano com ela, no início de sua carreira.

