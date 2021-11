Biólogo retira sucuri de 3 metros do meio de avenida durante chuva; VÍDEO

Uma cobra sucuri, com cerca de três metros, foi resgatada do meio da avenida Guaporé, no bairro Lagoa, durante a forte chuva que caiu em Porto Velho na noite de quinta-feira (11).

O resgate do animal foi feito pelo biólogo Adriano Martins, que passava pelo local. Ao ver a sucuri correndo risco de ser atropelada, ele desceu do carro, pegou a cobra e o levou para uma região de mata nas proximidades.

Enquanto retirava a sucuri da avenida, um amigo de Adriano fez um vídeo do resgate.

Assista o vídeo e leia mais no G1, clicando AQUI.