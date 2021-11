Black Friday 2021: veja 10 dicas para aproveitar as compras na web e evitar furadas

Segundo Gastão Mattos, CEO da Gmattos, os pagamentos via PIX têm menor chance de fraude, já que o cliente não fornece dados bancários para o pagamento. As fraudes visam com maior frequência pagamentos por cartão de crédito: em muitos casos, o fraudador seduz o consumidor oferecendo uma promoção fora do padrão do mercado para roubar seus dados pessoais.