Blogueira acreana é clicada nas paisagens da Suiça; saiba mais na coluna da Léia Lima

OUTUBRO10

A Campanha Outubro 10 realizada pela GAZIN, arrecadou R$ 312,650,00 para os hospitais de combate ao câncer. Ação foi um grande sucesso e trouxe muita satisfação de poder ajudar a uma causa tão nobre. Na foto, a entrega simbólica do cheque pela equipe GAZIN.

SEST-SENAT

Encontro Nacional do SEST SENAT, rendeu bons fruto aos colaboradores da instituição. Doutora Sarah Ferra foi uma das que está comemorando o 2° lugar no prêmio Nacional de iniciativa de liderança. ESTILO

Sempre muito bom acompanhar os posts da querida Clara Campelo, uma das precursoras das mídias sociais em nosso estado, com seu blog ZEVRA TRASH. O click em uma das paisagens de Zurique, comprovam que o bom gosto da moça só vem melhorando.

COMEMORANDO

Vânia Lilia recebendo todo carinho dos filhos, em especial do aniversariante Thiago Maia que trocou de idade essa semana. Parabéns!

SAÚDE

Registro de uma boa notícia no sistema público de saúde! Governador Gladson Cameli anunciando já para novembro o funcionamento do novo tomógrafo do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

FÉRIAS

Férias já são boas, imagina com a família todo reunida. Kelma e Gustavo Maia aproveitam dias de descanso e praia com sua pequena Beatriz.

ÓTICAS RICARDO

Super gostei do atendimento pré e pós compra da Ótica Ricardo, em especial a filial de Epitaciolândia, no Alto Acre, onde estou residindo desde 2018. Fiz a consulta, na compra da minha lente ganhei a armação que pude escolher entra uma variedade de armações belíssimas e ainda ganhei um óculos de sol, que saberei aproveitar muito nas férias. Na foto, a atendente Selma, um amor de pessoa e super paciente. Parabéns pelo atendimento e trabalho oferecido!