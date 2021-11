Blogueira relata pânico em voo de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul: “Desespero, grito e choro”

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A digital influencer e stylist, Ágatha Lima Rosa, usou suas redes sociais para desabafar sobre um voo aéreo com saída de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul no Acre nesta quinta-feira (11).

Em seu Instagram a stylist comentou do pânico devido as condições climáticas não favoráveis para a decolagem da nave:

Em seu Twitter a acreana também relatou a tensão vivida:

Em contato com o ContilNet, a blogueira acreana explicou melhor a situação tensa vivida: “Quando a gente foi pousar, não tinha condições climáticas para pouso. Aí, o avião ficou sobrevoando até ter uma melhora. E aí, a gente não sabia quanto tempo ia demorar, não sabia se ia conseguir pousar, se ia voltar pra Rio Branco, enfim, passa mil coisas na cabeça. Tava nublado chovendo, ai fica dando turbulência, vácuo. Uma criança começou a se desesperar bem atrás de mim, gritar, chorar, enfim foi tenso. Mais não foi um problema da aeronave, foram condições climáticas, comentou.

Sobre a equipe da empresa, a blogueira relatou que os pilotos prestaram poucas informações: “Ele só falavam que não tinha condições meteorológicas para pouso que ia esperar melhor e que quando tivesse alguma novidade ele fala, tipo: ‘retorno com mais informações assim que tiver’. E a gente fica ali sem saber de nada, comentou.

Ágatha tranquilizou os amigos no fim das postagem dizendo que mesmo com todos os problemas conseguiu pousar em Cruzeiro do Sul.